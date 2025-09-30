۹ مهرماه، روز جهانی سالمند فرصتی است تا بار دیگر اهمیت جایگاه و نقش‌آفرینی این قشر ارزشمند در جامعه یادآوری شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، روانشناسان معتقدند که توجه به نیاز‌های روحی و روانی سالمندان، همانند رسیدگی به سلامت جسمانی آنان، نقش مهمی در افزایش کیفیت زندگی‌شان دارد.

زهرا معصومی روانشناس در این باره می‌گوید: ایجاد بستر برای دورهمی‌های خانوادگی و مشارکت فعال سالمندان در جمع‌های صمیمانه، می‌تواند احساس تعلق و شادابی آنان را تقویت کند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت بازی‌های شناختی برای این قشر گفت: بازی‌های فکری و تمرینات ذهنی علاوه بر پیشگیری از افت شناختی، سبب ایجاد نشاط و تعامل بیشتر در میان سالمندان می‌شود.

به گفته کارشناسان، بهره‌گیری از توانمندی‌های سالمندان در امور روزمره و تقویت حس ارزشمند بودن در آنان، از مهم‌ترین اقداماتی است که خانواده‌ها می‌توانند برای سپری شدن دوران سالمندی به شکلی بهتر و راحت‌تر انجام دهند.