رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال با وجود خسارات گسترده ناشی از سرمازدگی، بادزدگی، تگرگ، تندباد و خشکسالی بیش از ۲۱۰ هزار تن محصول برداشت شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،شهرام شفیعی اظهار کرد: انگور به دلیل ویژگی‌های طبیعی و خاص خود از گذشته تا امروز به‌عنوان یک برند جهانی شناخته می‌شود و استان آذربایجان شرقی یکی از قطب‌های مهم تولید این محصول در کشور به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر سطح زیرکشت انگور در استان حدود ۱۷ هزار و ۴۰۰ هکتار است که از این میزان ۱۷ هزار هکتار بارور و ۴۰۰ هکتار غیر بارور است ادامه داد: تولید انگور استان در سال گذشته به ۲۴۸ هزار تن رسید و پیش‌بینی می‌شود امسال با وجود خسارات گسترده ناشی از سرمازدگی، بادزدگی، تگرگ، تندباد و خشکسالی بیش از ۲۱۰ هزار تن محصول برداشت شود.

شفیعی میانگین عملکرد انگور در استان را ۱۲.۳ تن در هکتار عنوان کرد و ادامه داد: این در حالی است که به دلیل خسارت‌های ۲۰ تا ۳۰ درصدی وارده به باغات، عملکرد واقعی کمتر از ظرفیت بالقوه باغ‌ها است چرا که باغات شاخص استان در شرایط مطلوب قادر به تولید ۲۵ تا ۳۰ تن در هکتار می‌باشند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: براساس آمارنامه رسمی کشاورزی کشور این استان از نظر سطح زیر کشت انگور در رتبه هفتم و از نظر میزان تولید در رتبه ششم کشور قرار دارد.

وی با اشاره به توزیع تولید در شهرستان‌های مختلف استان گفت: شهرستان ملکان با سهم ۴۸ درصدی از کل تولید، رتبه نخست را دارد و پس از آن شهرستان بناب با ۱۳ درصد و مراغه و عجب‌شیر به ترتیب در رتبه‌های سوم تا چهارم قرار گرفته‌اند.

شفیعی با بیان اینکه انگور آذربایجان شرقی از نظر کیفیت در سطح جهانی شناخته شده است افزود: از هر سه کیلو انگور استان حدود یک کیلو کشمش خشک به دست می‌آید و سالانه حدود ۸۰ هزار تن محصول فرآوری‌شده به کشور‌های همسایه صادر می‌شود.

وی ادامه داد: ۱۵ درصد محصول تولیدی به صورت تازه‌خوری یا فرآوری‌شده مانند آبغوره و دوشاب مصرف می‌شود، در حالی که ۶۰ تا ۷۰ درصد انگور استان به کشمش کالفرنیایی و ۱۵ تا ۲۰ درصد نیز به کشمش تیزآبی تبدیل و عمدتاً به کشور‌های حوزه خلیج فارس، روسیه، آسیای میانه، اروپا و آفریقا صادر می‌شود. همچنین حدود ۵ درصد محصول در صنایع دیگر همچون تولید سرکه و مصارف صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی یادآور شد: در حال حاضر ۱۱۳ واحد صنایع تبدیلی انگور در استان فعال است که علاوه بر فرآوری محصول خود استان، بخشی از تولیدات استان‌های همجوار را نیز خریداری و فرآوری می‌کنند.

شفیعی ادامه داد: ارقام کشت‌شده انگور در استان شامل ۹۰ درصد بی دانه کشمشی و سلاطین و ۱۰ درصد دیگر شامل ارقام متنوعی همچون خلیلی، فخری، عسگری، حسینی، صاحبی، دسته‌چین، شاهانی، قورا شیرین (تبرزه)، قره اوزوم است.

وی گفت: ظرفیت بالای تولید انگور و فرآورده‌های آن در استان علاوه بر ارزآوری و تولید ثروت، فرصت‌های شغلی فراوانی را ایجاد کرده است و می‌تواند با برنامه‌ریزی و حمایت‌های لازم آذربایجان شرقی را به یکی از قطب‌های مهم اقتصادی کشور تبدیل کند.