پخش زنده
امروز: -
مدیرکل آموزش و پرورش گیلان از برگزاری آزمونهای پایان دوره برای ۸۰ درصد سوادآموزان در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مدیرکل آموزش و پرورش گیلان در جلسه بهبود کیفیت امتحانات سوادآموزی، گفت: تاکنون حدود ۸۰ درصد از سوادآموزان استان در آزمونهای پایانی دورههای مختلف شرکت کردهاند و افراد باقیمانده نیز پس از انجام فرایندهای لازم به حوزههای امتحانی معرفی خواهند شد.
نرگس دستیار با اشاره به ثبت نام بیش از ۵ هزار نفر در دورههای مختلف سوادآموزی در سال تحصیلی گذشته در گیلان، افزود: برای برگزاری سالم و باکیفیت امتحانات سوادآموزان باید از تمامی ظرفیتها استفاده شود.
معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش گیلان هم با اشاره به اهداف سازمان نهضت سوادآموزی، گفت: تلاش میکنیم کلاسهای واجد شرایط دورههای سوادآموزی امسال به بهترین شکل ممکن برگزار شود.
امین حسنزاده افزود: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و با همکاری معاونت آموزش ابتدایی و اداره انجمن اولیا و مربیان، رویکرد مدرسه محور و شناسایی اولیای بیسواد و کمسواد دانش آموزان با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.
وی با تأکید بر اهمیت رویکرد مدرسه محور، گفت: در آیندهای نزدیک با همکاری تمامی معاونتها و نهادهای مرتبط، پایگاههای سوادآموزی در مدارس مناطق و شهرستانها ایجاد خواهد شد تا با فراهم کردن دسترسی بهتر سوادآموزان به امکانات آموزشی، کیفیت کلاسها ارتقا یابد.