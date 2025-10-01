به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مدیرکل آموزش و پرورش گیلان در جلسه بهبود کیفیت امتحانات سوادآموزی، گفت: تاکنون حدود ۸۰ درصد از سوادآموزان استان در آزمون‌های پایانی دوره‌های مختلف شرکت کرده‌اند و افراد باقی‌مانده نیز پس از انجام فرایند‌های لازم به حوزه‌های امتحانی معرفی خواهند شد.

نرگس دستیار با اشاره به ثبت نام بیش از ۵ هزار نفر در دوره‌های مختلف سوادآموزی در سال تحصیلی گذشته در گیلان، افزود: برای برگزاری سالم و باکیفیت امتحانات سوادآموزان باید از تمامی ظرفیت‌ها استفاده شود.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش گیلان هم با اشاره به اهداف سازمان نهضت سوادآموزی، گفت: تلاش می‌کنیم کلاس‌های واجد شرایط دوره‌های سوادآموزی امسال به بهترین شکل ممکن برگزار شود.

امین حسن‌زاده افزود: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و با همکاری معاونت آموزش ابتدایی و اداره انجمن اولیا و مربیان، رویکرد مدرسه محور و شناسایی اولیای بی‌سواد و کم‌سواد دانش آموزان با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت رویکرد مدرسه محور، گفت: در آینده‌ای نزدیک با همکاری تمامی معاونت‌ها و نهاد‌های مرتبط، پایگاه‌های سوادآموزی در مدارس مناطق و شهرستان‌ها ایجاد خواهد شد تا با فراهم کردن دسترسی بهتر سوادآموزان به امکانات آموزشی، کیفیت کلاس‌ها ارتقا یابد.