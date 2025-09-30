پخش زنده
آیت الله مکارم شیرازی گفت: حوزههای علمیه و طلبهها باید در بهکارگیری ابزار روز و فناوریهای جدید پیشگام و پیشقدم باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید در مراسم آغاز سال تحصیلی شاگردان خود، با اشاره به ضرورت پرداختن هرچه بیشتر طلاب به علوم تفسیری گفت: باید تلاش کنیم تفسیر قرآن کریم، نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه به زبانهای مختلف و متناسب با زبان روز ترجمه شود تا معارف اهلبیت (ع) در سراسر جهان قابل فهم و بهرهبرداری باشد.
وی همچنین به لزوم بهرهگیری از فناوریهای نوین بهویژه هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: هوش مصنوعی در بسیاری از موارد میتواند کمککار طلاب باشد و کارهای بزرگ علمی و پژوهشی را تسهیل کند.