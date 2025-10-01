فرد البرز با نتیجه یک بر صفر مغلوب تیم هوادار شد و نتیجه را واگذار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ بازی تیم‌های فرد البرز و هوادار در هفته ششم لیگ یک فوتبال کشور پس از ۹۰ دقیقه تلاش در مجموعه ورزشی انقلاب کرج با نتیجه یک بر صفر به سود هوادار پایان یافت.

براساس این گزارش امیر محمد ستایش در دقیقه ۴۶ بازی توانست تنها گل این بازی به سود هوادار را به ثمر برساند.

تیم هوادار پس از این بازی و با ۱۴ امتیاز در صدر جدول و تیم فرد البرز با ۸ امتیاز در رده ششم جدول قرار گرفت.