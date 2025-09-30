به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دهقان بنادکی در ارتباط زنده با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: وضعیت میوه و تره بار در استان یزد راضی کننده نیست و در حال تلاش برای برطرف کردن مشکلات هستیم.

وی افزود: از یک ماه پیش با همراهی اتحادیه میوه و تره بار، اتاق اصناف و سازمان جهاد کشاورزی به رصد قیمت میوه‌ای می‌پردازیم که در میدان میوه و تره بار به مغازه‌ها عرضه می‌شود.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری ادامه داد: این اقدام با هدف حفظ فاصله معقول و منطقی میوه عرضه شده در میادین با استان‌های همجوار و لحاظ قیمت تمام شده از مبادی تامین کننده تا محل عرضه در یزد صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه برخی اقلام که قیمت آنها با استان‌های همجوار فاصله دارد، در حال کنترل است، اظهار داشت: بیش از ۷۰۰ واحد میوه فروشی در یزد وجود دارد و کنترل همه آنها توسط بازرسان میدانی تقریبا غیرممکن است و از مردم می‌خواهیم تخلف‌ها را گزارش کنند.

دهقان بنادکی تصریح کرد: یکی از مشکلات اینست که فاکتور به صورت درست از مبادی تامین کننده میوه صادر نمی‌شود، غرفه داران در میوه و تره بار باید فاکتور صحیح صادر کنند.

وی گفت: مردم قیمت مصوب میوه را در کانال اتحادیه میوه و تره بار در پیام رسان ایتا مشاهده کرده و قیمت را در مغازه‌ها بسنجند و در صورت مشاهد تخلف حتما گزارش دهند.