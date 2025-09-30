به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، علی زینی‌وند در حاشیه مراسم گرامیداشت اولین سالگرد شهادت دبیران کل حزب‌الله لبنان، شهید سید حسن نصرالله و شهید سید هاشم صفی‌الدین و سایر شهدای جبهه مقاومت که در مسجد جامع زاهدان برگزار شد، در تبیین اهداف و فلسفه انقلاب اسلامی ایران، افزود: اهدافی که ملت و انقلاب ایران در طول سال‌های پس از انقلاب پیگیری کرده‌اند، اهدافی مقدس بوده؛ این اهداف همواره در راستای مبارزه با ظلم، جنایت، آدم‌کشی و اشغالگری تعریف شده‌اند و همچنان این فلسفه مبارزه پابرجاست.