امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

پرونده بانک‌ها زیر ذره بین بازرسی، ممنوع بودن گرفتن کپی مدارک شناسایی از مردم

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۰۸- ۲۱:۴۸
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بررسی بازار برنج| علت گرانی و کمبود برنج چیست؟
بررسی بازار برنج| علت گرانی و کمبود برنج چیست؟
۱۴۰۴-۰۷-۰۶
از تولید خودروی جنگی تا تولید خودروی سواری
از تولید خودروی جنگی تا تولید خودروی سواری
۱۴۰۴-۰۷-۰۷
فرجام برجام: درس بی اعتمادی
فرجام برجام: درس بی اعتمادی
۱۴۰۴-۰۷-۰۵
از القاء ترس و هیجان تا روشن شدن یک واقعیت
از القاء ترس و هیجان تا روشن شدن یک واقعیت
۱۴۰۴-۰۷-۰۵
خبرهای مرتبط

آیا قانون ممنوعیت دریافت رونوشت مدارک شناسایی در ادارات گلستان اجرا می‌شود؟

برچسب ها: سازمان بازرسی کل کشور ، بانک های کشور ، مدارک شناسایی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 