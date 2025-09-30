پخش زنده
امروز: -
طرح تعریض ۲۳ کیلومتری جاده باغیک به تفرش با وقفه یک ساله در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،طرح تعریض جاده روستای باغیک به تفرش از سال ۱۴۰۲ آغاز شده و پس از یک وقفه یکساله، اجرای آن دوباره از سر گرفته شده است. تاکنون ۵ کیلومتر از مسیر ۲۳ کیلومتری این طرح تعریض شده و سه کیلومتر دیگر نیز در دست اجراست.
رئیس اداره نگهداری راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان قم در گفتوگو با خبر ساعت ۲۰ شبکه نور اعلام کرد که تلاشها برای بهرهبرداری کامل طرح تا سال آینده ادامه دارد.
این طرح با هدف افزایش ایمنی و تسهیل تردد مسیر، یکی از اقدامات مهم توسعه زیرساختهای حمل و نقل استان قم به شمار میرود.