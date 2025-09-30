دیدار تیمهای فوتسال مس سونگون ورزقان و گیتی پسند اصفهان در چارچوب هفته دهم لیگ برتر فوتسال کشور با نتیجه ۶ بر چهار به سود گیتی پسند به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،تیم مس سونگون ورزقان در چارچوب هفته دهم رقابتهای لیگبرتر فوتسال باشگاههای کشور از ساعت ۱۷ امروز در سالن شهید پورشریفی میزبان گیتی پسند بود که در نهایت بازی با نتیجه ۶ بر۴ به سود گیتی پسند به پایان رسید.
در جدول ردهبندی لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور مس سونگون ورزقان با کسب ۲۵ امتیاز دوم و گیتی پسند با ۲۷ امتیاز صدرنشین جدول است.