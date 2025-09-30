باخت خانگی مس سونگون ورزقان مقابل گیتی پسند

دیدار تیم‌های فوتسال مس سونگون ورزقان و گیتی پسند اصفهان در چارچوب هفته دهم لیگ برتر فوتسال کشور با نتیجه ۶ بر چهار به سود گیتی پسند به پایان رسید.