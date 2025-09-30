پخش زنده
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح تغییر در نظام آموزشی آموزش و پرورش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، علیرضا منادی سفیدان، گفت: براساس این طرح کودکان از سن شش سالگی وارد مدرسه می شوند و پیش دبستانی در نظام آموزشی شش، سه، سه در سال اول دبستان آغاز می شود.
او افزود: وظیفه دولت برعهده گرفتن این بخش از آموزش است.
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، گفت: باتوجه به یافتههای علمی، کودکان از طفولیت تا شش سالگی زمینه یادگیری عالی دارند و بهره وری ذهن در این مقطع بالاست.
علیرضا منادی خاطرنشان کرد: احتمال دارد ۱۲ سال دوران مدرسه در سن ۱۷ سالگی به پایان برسد.