ویزیت رایگان هزار و۵۰۰ نفر از اهالی اسلام آباد
به مناسبت هفته دفاع مقدس با اعزام کاروان سلامت هلال احمر البرز خدمات رایگان سلامت محور به هزار و ۵۰۰ نفر از اهالی منطقه اسلام آباد ارائه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، معاون امور داوطلبان جمعیت هلال احمر استان البرز گفت: در آخرین روز از هفته دفاع مقدس طی استقرار کاروان سلامت در منطقه اسلام آباد کرج، بیش از ۱۵۰۰ نفر از ساکنین از خدمات تخصصی پزشکان و کارشناسان بهرهمند شدند.
داود رجبی گفت: ارائه خدمات درمانی رایگان و پایش سلامت همگانی در مناطق کمتر برخوردار به منظور کمک به خانوادهها و اقشار نیازمند با همکاری متخصصین، پیراپزشکان، کارشناسان و اعضاء داوطلب جمعیت هلال احمر شهرستان کرج به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس انجام شد.
رجبی تشریح کرد: در این کاروان سلامت ویزیت رایگان و ارائه خدمت سلامت محور توسط پزشکان عمومی، متخصص جراحی عمومی، دندانپزشکی، فیزیوتراپی، طب سنتی، مامایی، بینایی سنجی کودکان و بزرگسالان، مشاورههای روانشناسی خانواده و تحصیلی، مددکاری، انجام تستهای غربالگری قند و فشارخون، تستهای غربالگری سرطان، توزیع داروی رایگان صورت گرفت و در مجموع ۱۵۶۶ نفر از بیماران و مددجویان منطقه کمتربرخوردار اسلام آباد از خدمات تیم پزشکی بهرهمند شدند.