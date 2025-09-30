رئیس کمیته امداد با اشاره به نقش آفرینی کم نظیر رسانه ملی برای ترویج فرهنگ کمک به هموطنان کم برخودار، نشان والی مهر را به آقای پیمان جبلی اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس رسانه ملی در دیدار اعضای هیئت امنای کمیته امداد تعامل با این نهاد انقلابی را یک عمل حسنه خواند وگفت: معتقدیم برکات این هم‌افزایی به خودمان بازمی‌گردد.

وی با اشاره به اینکه کمیته امداد مأموریت‌های بسیار مهمی بر عهده دارد، افزود: ترویج مواسات که موردتأکید رهبر انقلاب است، یکی از مهمترین مأموریت‌ها است که باید تقویت شود.

رئیس کمیته امداد امام خمینی نیز با بیان اینکه مدیران صداوسیما در سطح ملی و استانی همکاری بسیار خوبی با کمیته امداد داشته‌اند، گفت: حضور رسانه ملی در بحران‌ها تعیین‌کننده است.

وی با اشاره به اینکه رسانه ملی ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در انتشار لحظه‌ای و دقیق خبر‌ها و همچنین ایجاد انسجام و اتحاد در کشور حرف اول را زد، گفت: عملکرد به هنگام و دقیق مدیران این سازمان، جدا از افکار عمومی داخل کشور، در جهان اسلام و تمام آزادگان دنیا نیز تأثیر گذاشت.

بختیاری همچنین به تأثیرگذاری رسانه ملی در افزایش کمک‌های مردمی نیز اشاره کرد و گفت: با وجود مشکلات اقتصادی، به‌واسطه کار فرهنگی رسانه ملی کمک هموطنان به افراد کم برخودار نسبت به سال قبل ۳۰ درصد رشد داشته است.

در پایان این نشست رئیس کمیته امداد با اهدای نشان «والی مهر» (بالاترین نشان تقدیر از اسوه‌های خیر و احسان در کشور توسط کمیته امداد امام خمینی) از رئیس صداوسیما تقدیر کرد.

