آجیل‌ها جزو بهترین خوراکی‌ها برای تقویت حافظه و سلامت مغز هستند. آجیل ها با ویتامین‌ها، امگا ۳ و آنتی‌اکسیدان‌ها، عملکرد مغز را بهبود می‌بخشند و از فراموشی و آلزایمر جلوگیری می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مصرف روزانه مغزیجاتی مثل گردو، بادام زمینی، فندق، بادام هندی، بادام درختی، کشمش و تخمه کدو باعث افزایش تمرکز، یادگیری و حافظه بلندمدت می‌شود.

پزشکان و کارشناسان تغذیه، همواره بر مصرف آجیل برای تقویت ذهن از دوران جنینی تا کهنسالی تاکید داشته‌اند. آن‌ها همواره به مادران باردار توصیه شده تا در وعده‌های روزانه خود از انواع آجیل، استفاده کنند. با رعایت رژیم غذایی سالم و ورزش منظم در سنین کمتر، می‌توانیم قوه ادراک و حافظه کوتاه مدت و بلند مدت خود را برای سنین بالاتر، تقویت کنیم و از بروز آلزایمر جلوگیری کنیم.

خواص آجیل برای مغز

انواع آجیل، به دلیل برخورداری از مواد معدنی مانند پتاسیم، کلسیم و منیزیم، می‌توانند عملکرد مغز را بهبود بخشند. همچنین، وجود اسید‌های چرب سالم، گردش خون در مغز را بهبود می‌بخشد، که همین مساله، به سلامت مغز کمک می‌کند.

برای مثال، گردو مقدار فراوانی اسید چرب و امگا ۳ دارد، که در پیشگیری از زوال شناختی مرتبط با افزایش سن، نقش موثری خواهد داشت؛ ضمن اینکه خوردن گردو، از بروز استرس تا حد زیادی جلوگیری می‌کند!

برخی دیگر از آجیل‌ها مانند بادام و فندق، می‌توانند مقدار فراوانی ویتامین E به بدن برسانند؛ از این رو، احتمال ابتلا به آلزایمر در افراد مسنی که در سنین پایین‌تر، این نوع آجیل‌ها را مصرف می‌کنند، کمتر خواهد بود. خواص آجیل برای مغز در زمینه اختلالات شناختی، در کارآزمایی‌های بالینی ثابت گردیده‌اند.

خوردن پسته نیز برای بهبود جریان خون در مغز مفید است، و تمرکز را افزایش می‌دهد؛ از طرفی، ملاتونین موجود در پسته، برای تنظیم چرخه خواب و بیداری مفید است.

برای تقویت حافظه چه بخوریم؟

رژیم غذایی مناسب برای افزایش قدرت ذهن و حافظه، باید حاوی مواد مغذی فراونی از جمله زیر باشد:

آهن: این عنصر مهم سبب بهبود عملکرد ذهن می‌شود. آهن در گوشت قرمز، غلات کامل، میوه‌های خشک و انواع آجیل، مانند پسته وجود دارد و سبب افزایش سطح انرژی و هوشیاری شما می‌شود.

ویتامین‌های گروه B: این گروه از ویتامین، سبب افزایش انرژی و جلوگیری از اثرات منفی استرس بر روی مغز می‌شود. این ویتامین‌ها در جگر، غلات کامل و آجیلی مثل بادام هندی وجود دارد.

امگا ۳: این ماده مغذی سبب تقویت سلول‌های مغز و افزایش تمرکز می‌شود. امگا ۳ در روغن‌های گیاهی، دانه‌های مغزی، مانند گردو و آبزیان وجود دارد.

استیل کولین: این ماده بسیار مهم در مواد غذایی مانند کاهو، کلم و کره بادام زمینی می‌باشد که تاثیر بسزایی در افزایش قدرت حافظه دارد.

لسیتین: این ماده نوعی اسید چرب است؛ که برای تقویت و افزایش یادگیری و تمرکز بسیار مفید است. لسیتین در شیر، ذرت، زرده تخم مرغ، آجیل‌هایی مانند تخمه آفتابگردان و بادام زمینی، جو دو سر، گندم و جو وجود دارد.

آنتی اکسیدان ها: آنتی اکسیدان سبب عملکرد بهتر سلول‌های عصبی می‌شوند. آن‌ها در مرکبات گوجه فرنگی، سبزیجات سبز برگ و… یافت می‌شوند.

بهترین مغز برای تقویت حافظه

انواع آجیل و خشکبار از جمله منابع بسیار مغذی‌ای هستند؛ که مصرف آن از دیرباز توصیه شده است. برای تشخیص بهترین مغزیجات برای تقویت حافظه باید با خواص و تاثیر انواع آجیل بر سلامت مغز، بیشتر آشنا شویم تا آن‌ها را در رژیم غذایی خود جای دهیم:

خواص گردو برای تقویت حافظه

گردو می‌تواند بهترین مغز برای تقویت حافظه باشد؛ زیرا حاوی مواد مهمی مانند روی، امگا ۳ که سبب عملکرد بهتر مغز می‌شود. با استفاده از گردو، فرآیند پیری و تخریب سلول‌های مغزی، کند می‌شود. گردو همچنین سبب سلامت مغز جنین می‌شود. با مصرف این مغز مفید، شما نوزادان باهوش تری خواهید داشت. مطالعات انجام شده روی گردو برای حافظه، نشان می‌دهد که مصرف آن تاثیر بسزایی در افزایش یادگیری دارد. مصرف روزانه گردو از اختلالات شناختی جلوگیری می‌کند.

خواص بادام زمینی برای تقویت حافظه

بادام زمینی حاوی ماده مغذی به نام پلی فنول میباشد؛ با مصرف آن این ماده به قسمتی از مغز که در یادگیری و حافظه موثر است نفوذ می‌یابد و باعث عملکرد بهتر آن‌ها می‌شود. به دلیل وجود آنتی اکسیدان ها، جریان خون به مغز را افزایش می‌دهد و به بهبود تفکر، استدلال و حافظه افراد مسن کمک می‌کند. بادام زمینی همچنین بیشترین مقدار پروتئین در بین سایر مغز‌ها را دارد و حاوی سلنیوم است. این ماده سبب افزایش فعالیت آنتی اکسیدان‌ها و در نتیجه، بهبود عملکرد مغز می‌شود.

خواص فندق برای حافظه

فندق حاوی منگنز، تیامین و اسید‌های چرب است و در لیست بهترین آجیل برای تقویت حافظه قرار می‌گیرد. به دلیل غنی بودن از آنتی اکسیدان ها، رادیکال‌های آزاد بدن را از بین برده و مانع ابتلا به آلزایمر می‌شود. فندق همچنین خاصیت آرام بخشی و ضد اضطراب دارد و سطح استرس در افراد را کاهش می‌دهد. این مغز همچنین، خاصیت ضد سرطانی دارد و از ابتلا افراد به سرطان سینه و پروستات جلوگیری می‌کند. فسفر و ویتامین E موجود در آن به مبارزه با پارکینسون و آلزایمر می‌پردازد و سبب افزایش تمرکز می‌شود.

خواص بادام هندی برای تقویت حافظه

این آجیل مغذی، منبع سرشار از پروتئین، منیزیم، آهن و روی می‌باشد و به همین دلیل این آجیل تقویت کننده مغز است. بادام هندی، حاوی ماده‌ای به نام فسفاتیدیل سرین است. این ماده سبب انعطاف پذیری غشای سلولی می‌شود و یکی از مکمل‌های طبیعی برای افزایش تمرکز و تقویت حافظه است. اسید‌های چرب موجود در آن، از پیری مغز جلوگیری می‌کنند و سبب ثبات خلق و خوی فرد می‌گردند.

خواص کشمش برای تقویت حافظه

کشمش یک میوه خشک شده است و جز دسته مغزیجات قرار نمی‌گیرد، اما خواص بالای آن باعث می‌شود تا یکی از عنوان داران لیست بهترین آجیل برای تقویت حافظه قرار بگیرد. کشمش به دلیل دارا بودن عناصری مانند فسفر، منیزیم و کلسیم در تقویت حافظه و سلامت مغز بسیار موثر است. مصرف منظم و روزانه کشمش به تقویت حافظه و پیشگیری از آلزایمر کمک می‌کند. همچنین مصرف کشمش به مادران باردار توصیه می‌شود؛ زیرا سبب تقویت حافظه در نوزادان و کودکان می‌شود.

خواص بادام درختی برای تقویت حافظه

رکورد بیشترین میزان ویتامین E در بین مغز‌های آجیل به بادام درختی می‌رسد. این ویتامین، روند پیری سلول‌های عصبی را کند می‌کند. مصرف بادام همچنین سطح استیل کولین در مغز را افزایش داده و به تقویت حافظه و جلوگیری از زوال عقل، کمک می‌کند. با این تفاسیر، بادام درختی یکی از عنوان دار‌ترین مغز‌ها در لیست بهترین آجیل برای تقویت حافظه قرار می‌گیرد. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه به مقاله خواص بادام درختی مراجعه کنید.

خواص تخمه کدو برای بهبود عملکرد مغز

با اینکه خمه کدو جز دسته آجیل‌ها قرار نمی‌گیرد و یک خشکبار محسوب می‌شود به دلیل مواد مغذی موجود در آن در لیست بهترین مغز برای تقویت حافظه قرار می‌گیرد. تخمه کدو، سرشار از آنتی اکسیدان و منیزیم است که برای افزایش حافظه و یادگیری مفید است. مس موجود در آن به عملکرد بهتر سیگنال‌های عصبی کمک می‌کند. به دلیل وجود آهن در آن، خستگی ذهن را کاهش می‌دهد.