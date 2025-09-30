کسب رتبه دوم دادگستری لرستان در کشور
بر اساس ارزیابی قوه قضائیه در سال ۱۴۰۳، دادگستری کل استان لرستان در حوزه عملکردی و اجرای برنامههای ابلاغی سند تحول قضایی موفق به کسب رتبه دوم در بین دادگستریهای کل کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
رئیس کل دادگستری لرستان با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری با تشکر و قدر دانی ازتلاش قضات و کارکنان دادگستری لرستان برای کسب رتبه دوم دادگستری لرستان از نظر عملکرد و اجرای برنامههای ابلاغی سند تحول گفت: دادگستری کل استان لرستان در طی سال ۱۴۰۳ در حوزههای احیای حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم، رضایتمندی ارباب رجوع، آموزش، حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران، کاهش آسیبهای اجتماعی، افزایش رسیدگی به پروندههای قضایی، کاهش پروندههای مسن، کاهش اطالهی دادرسی و سایر شاخصهای برنامه عملیاتی و سند تحول قضایی رشد چشمگیری داشته که این مهم با تلاش همکاران قضایی و اداری و راهبری رئیس کل دادگستری لرستان انجام شده است.
حجت الاسلام سعید شهواری با اشاره به آمار صلح و سازش در پروندههای مختلف قضایی در استان گفت: آمار صلح و سازش در پروندهها نشاندهنده ظرفیت بالای دادگاههای صلح در ایجاد تفاهم میان طرفین دعوا و کمک به کاهش تنشها و مشکلات قضائی است.
حجتالاسلام با اشاره به رویکرد قوه قضائیه برای تشکیل دادگاههای صلح، افزود: تسریع در رسیدگی به پروندهها، کاهش هزینهها و اصلاح ذات البین با کمک شوراهای حل اختلاف از جمله اهداف ایجاد دادگاههای صلح است.
حجتالاسلام شهواری، گفت: قضاتی که در دادگاه صلح مشغول به کار هستند در راستای اجرای تدابیر قوه قضائیه کمر همت بسته و در مسیر خدمترسانی به مردم تلاش میکنند و از سال گذشته تاکنون ۳۸ شعبه دادگاه صلح در استان لرستان فعال هستند و در ششماهه ابتدای امسال ۴۲ هزار و ۵۲۷ پرونده به این محاکم ارجاع شده و ۴۶ هزار و ۳۸۹ فقره معادل بیش از ۱۰۹ درصد در دادگاههای صلح استان مختومه شده است و در این مدت متوسط زمان رسیدگی پروندهها در دادگاههای صلح استان ۵۳ روز است.
رئیس کل دادگستری لرستان همچنین در خصوص سند حد نگار گفت: تاکنون ۱۰۰ درصد منابع طبیعی و ۸۰ درصد اراضی کشاورزی لرستان حدنگاری شده است.
سعید شهواری با یادآوری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اسناد غیرمنقول گفت: تا کنون ۶۹۲ هزار و ۲۰۳ فقره پیشنویس سند تنظیم و ۶۳ هزار و ۵۶۲ سند نهایی شده است و روند اجرای این قانون در کشور و لرستان در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
وی افزود: ۸۶ درصد دفاتر مشاور املاک کشور و تمام دفاتر مشاور املاک لرستان به سامانه قانون الزام به ثبت سند یا کاتب متصل هستند.
رئیس کل دادگستری لرستان همچنین به سامانه خودنویس اشاره کرد و گفت: نظارت و کنترل بر بازار مسکن موضوعی است که در سالیان اخیر از اهمیت بالایی برای دولتها برخوردار بوده و این به دلیل جلوگیری از فرار مالیاتی، کنترل تورم و قیمت ها، پیشگیری از سوء استفاده افراد سودجو و سایر موارد میباشد.
وی افزود: یکی از اقداماتی که دولت برای این موضوع انجام داده، طراحی و راه اندازی سامانه خودنویس مسکن میباشد. در سایت خودنویس همه قراردادهای املاک از سوی طرفین و همچنین مشاورین قابل ثبت و پیگیری بوده و کاربران با مراجعه به آن میتوانند نسبت به ثبت اجاره نامه و دریافت کد رهگیری اقدام کنند.
رئیس کل دادگستری لرستان گفت: مردم میتوانند برای عقد قراردادهای اجارهای بالاتر از ۲ سال از این سامانه استفاده کنند، اگر چه برای محکم کاری نیز میتوان قراردادهای کمتر از یکسال را نیز با این سامانه ثبت کرد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه از ارجاع پروندههای تصادفات به پلیس فراجا از ابتدای مرداد خبر داد و گفت: اینکار با کمک به تسریع امور مردم و رسیدن سریع آنها به خسارات تعیین شده و همچنین کاهش ورودی پرونده به دادگستری انجام شده است.
به گفته حجت الاسلام شهواری از تاریخ اجرای این قانون ۸۵۰ پرونده تصادف توسط پلیس فراجا بررسی و تنها ۲۲ پرونده ببرای حل و فصل به دادگستری لرستان ارجاع داده شده است.
وی همچنین به اقدامات دستگاه قضا در استان در خصوص کاهش اطلاله دادرسی با استفاده از فناوریهای روز و هوشمند سازی قوه قضائیه اشاره کرد و افزود: دادرسی آنلاین، دادرسی الکترونیک، تلاش دادگستری استان در جهت مختومه کردن بیش از ۵۰ درصد پروندههای مسن و تلاش برای ثبت دره تاریخی خرم آباد از برخی اقدامات این دستگاه بوده است.
حجت الاسلام شهواری همچنین به استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس در استان اشاره کرد و گفت: میزان مجازاتهای جایگزین حبس از ۱۱ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۴ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
به گفته وی همچنین استفاده کارشناس با استفاده از قرعه کشی سیستمی از ۵ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۷۵ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
همچنین صلح و سازش از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۴۸ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده است.
رئیس کل دادگستری لرستان در پایان با اشاره به اینکه ۱۰۰ هزار سند دفترچهای در استان هنوز به اسناد تکبرگ تبدیل نشدهاند اظهار کرد: مالکانی که اسناد املاک آنان از تاریخ سوم تیر ۱۴۰۳ صادر شده، باید از تنظیم سند عادی خودداری کنند تا دچار خسارت نشوند.
وی همچنین از تلاش مدیر کل صدا و سیمای استان لرستان و رسانهها برای پوشش اخبار و عملکرد دادگستری استان قدر دانی کرد.
گفتنی است: همچنین پس از ارزیابیهای کارگروه ملی ارزیابی مدیران برتر، حجتالاسلام سعید شهواری رئیس کل دادگستری لرستان به عنوان مدیر برتر ملی انتخاب شد.