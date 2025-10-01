محفل شعر «رحیل معصوم» به مناسبت وفات شهادت‌گونه حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها و نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، سید مقاومت، در فرهنگسرای سرچشمه و با همکاری رسانه رحیل برگزار شد.

سمانه خلف‌زاده، شاعر و دبیر این محفل، در حاشیه مراسم به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: هدف از برگزاری چنین برنامه‌ای این بود که با توجه به اینکه شعر رسانه‌ای تأثیرگذار است، محفلی برای بازتاب شعر بانوان و شاعران جوان شکل بگیرد؛ شعر‌هایی که علاوه بر قوت ادبی، حامل پیام‌های فرهنگی و اجتماعی هستند.

وی افزود: از آنجا که ایام سالگرد شهادت سید مقاومت با ایام وفات حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علی‌ها مقارن شد، تلاش کردیم محفل «رحیل معصوم» فرصتی باشد برای گرامیداشت یاد این دو چهره در کنار هم و اهدای ثواب اشعار به ارواح همه شهدای مقاومت.

خلف‌زاده گفت: شعر یکی از ابزار‌های مهم در فرهنگ‌سازی جامعه است و بر همین اساس، این محفل توانست با حضور شاعران برجسته و استقبال خوب علاقه‌مندان، قدمی کوچک در مسیر ترویج فرهنگ مقاومت و معنویت بردارد.

در این محفل ادبی شاعرانی، چون سعیده حسینجانی، فاطمه نانی‌زاد، عاطفه جوشقانیان، طناز شامانی، نصیبا مرادی، پروانه علی‌پور و تعدادی از بانوان شاعر شعرخوانی کردند.

پیش از این موسسه رسانه‌ای رحیل هفت محفل ادبی با حضور شاعران به مناسبت‌های مختلف برگزار کرده است.