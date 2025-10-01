مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با بیان اینکه جشن عاطفه‌ها آیینی متفاوت از دیگر مراسم‌ها بوده و با نور دل و صدای محبت برپا می‌شود گفت:جشن عاطفه‌ها نه تنها یک جشن ساده، بلکه یادآور یک مسئولیت بزرگ انسانی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،اسفندیار صادقی در آیین جشن عاطفه‌ها که به طور نمادین در دبیرستان ۱۳ آبان ناحیه دو تبریز برگزار شد از همکاری و همراهی صمیمانه دستگاه‌های اجرایی در برگزاری این جشن بویژه کمیته امداد و هلال احمر قدردانی کرد.

صادقی با بیان اینکه جشن عاطفه‌ها آیینی متفاوت از دیگر مراسم‌ها بوده و با نور دل و صدای محبت برپا می‌شود گفت: این جشن نه تنها یک جشن ساده؛ بلکه یادآور یک مسئولیت بزرگ انسانی بوده و گرد هم آمده‌ایم تا با هم بودن و انسانیت را معنا ببخشیم.

صادقی افزود: جشن عاطفه‌ها فرصتی جهت یادآوری این نکته است که تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش فقط در کتاب و کلاس درس خلاصه نمی‌شود و ترویج فرهنگ نوع دوستی و چنین تفکری رفتار‌های اخلاقی و تربیتی است که فرزندان ما را به انسان‌های نوعدوست، شریف و اثرگذار در آینده تبدیل خواهد کرد.

ملامهدی مدیر کل کمیته امداد آذربایجان شرقی در ادامه با ابراز خرسندی از حضور در جمع دانش‌آموزان نیکوکار و همکاری دو دستگاه از تحت پوشش بودن ۱۴ هزار دانش‌آموز خبر داد و گفت: از این تعداد ۷۲۰ نفر در کنکور سراسری شرکت کرده و ۳۹۴ نفر در رشته‌های خوب پذیرفته شده‌اند.