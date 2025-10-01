حال هوای مسجد جمکران در شب میلاد امام حسن عسکری(ع)

شهروند خبرنگار
شهروند خبرنگار
آرشیو
امروز:
-
صفحه نخست
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
علمی و فرهنگی
استانها
بین الملل
ورزشی
عکس
فیلم
شهروندخبرنگار
رویداد
منوی سرویسها
Toggle navigation
صفحه نخست
صفحه نخست
سیاسی
سیاسی
رهبری
انتخابات
عمومی
دولت
مجلس
شورای نگهبان
سیاست خارجی
امنیتی و دفاعی
احزاب و تشکلها
رسانه های بیگانه
مناسبت ها
اقتصادی
اقتصادی
معدن و صنایع معدنی
صنعت
کشاورزی، روستا و عشایر
بازاروتجارت
بانک، بیمه و بورس
مسکن
آب و انرژی
گمرک، حمل و نقل
اقتصاد کلان
اجتماعی
اجتماعی
جامعه و شهری
محیط زیست
حقوقی و قضایی
تعاون و اشتغال
انتظامی و حوادث
علمی و فرهنگی
علمی و فرهنگی
آموزش و پرورش
کودک و نوجوان
فضای مجازی
کتاب و مطبوعات
زبان فارسی
آموزش عالی، دانشگاه
بهداشت و سلامت
زنان و خانواده
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
راديو تلويزيون
فرهنگ و هنر
علم و فناوری
فرهنگ عمومی
معارف
حج و زیارت
حماسه و ایثار
استان ها
استان ها
آبادان
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
البرز
اصفهان
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
مهاباد
همدان
هرمزگان
یزد
بین الملل
بین الملل
ورزشی
ورزشی
فوتبال و فوتسال
توپ و تور
کشتی و وزنه برداری
رزمی
پایه و آبی
جانبازان و معلولان
بانوان
ساير حوزه ها
عکس
عکس
خبری
مستند
استانها
بین الملل
ورزشی
فیلم
فیلم
سیاسی
ورزشی
اجتماعی
علمی و فرهنگی
اقتصادی
قلم دوربین
عمومی
پادکست
خبریکاتور
بدون تعارف
شهروندخبرنگار
شهروندخبرنگار
گزارش مردمی
پیگیری ها
رویداد
رویداد
کل اخبار
عمومی
رهبری
انتخابات
عمومی
دولت
مجلس
شورای نگهبان
سیاست خارجی
امنیتی و دفاعی
احزاب و تشکلها
رسانه های بیگانه
مناسبت ها
معدن و صنایع معدنی
صنعت
کشاورزی، روستا و عشایر
بازاروتجارت
بانک، بیمه و بورس
مسکن
آب و انرژی
گمرک، حمل و نقل
اقتصاد کلان
جامعه و شهری
محیط زیست
حقوقی و قضایی
تعاون و اشتغال
انتظامی و حوادث
آموزش و پرورش
کودک و نوجوان
فضای مجازی
کتاب و مطبوعات
زبان فارسی
آموزش عالی، دانشگاه
بهداشت و سلامت
زنان و خانواده
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
راديو تلويزيون
فرهنگ و هنر
علم و فناوری
فرهنگ عمومی
معارف
حج و زیارت
حماسه و ایثار
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی و فرهنگی
تحلیلی
آسیا و اقیانوسیه
غرب آسیا
اروپا
آفریقا
آمریکا
روابط خارجی
مقاومت
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
فوتبال و فوتسال
توپ و تور
کشتی و وزنه برداری
رزمی
پایه و آبی
جانبازان و معلولان
بانوان
ساير حوزه ها
خبری
مستند
استانها
بین الملل
ورزشی
سیاسی
ورزشی
اجتماعی
علمی و فرهنگی
اقتصادی
قلم دوربین
عمومی
پادکست
خبریکاتور
بدون تعارف
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی و فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی و فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی و فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی و فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی و فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی و فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی و فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی و فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی و فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی و فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی و فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی و فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی و فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی و فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی و فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی و فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی و فرهنگی
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
ورزشی
علمی و فرهنگی
گزارش مردمی
پیگیری ها
شبکه یک
شبکه دو
شبکه سه
شبکه چهار
شبکه پنج
شبکه خبر
شبکه قرآن
شبکه جام جم
امروز:
-
نسخه اصلی
عکس
»
استانها
دریافت تصاویر
حال هوای مسجد جمکران در شب میلاد امام حسن عسکری(ع)
همزمان با شب میلاد با سعادت امام حسن عسکری(ع)، زائران و مجاوران با حضور در آستان مقدس مسجد جمکران،دعای پرفیض توسل را در این مکان مقدس زمزمه کردند.
تاریخ :
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ - ۰۱:۱۹
کپی لینک
خبرهای مرتبط
مراسم عهد سربازی نیروهای مسلح در مسجد مقدس جمکران قم
برچسب ها:
مسجد جمکران قم
،
دعای توسل
نظر شما
نام
* شماره تلفن همراه
* نظر
تعداد کارکتر های مجاز
( 700 )
* کد کپچا: