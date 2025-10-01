پخش زنده
کشتی «مینِرْوا گراخت» (MINERVA GRACHT) توسط نیروهای مسلح یمن به دلیل نقض اعلامیه منع ورود به بنادر سرزمینهای اشغالی فلسطین، هدف قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نیروهای مسلح یمن در بیانیهای اعلام کرد که نیروهای دریایی این کشور روز سهشنبه با انجام یک عملیات نظامی، سفینه تجاری «مینِرْوا گراخت» که ممنوعیت ورود به بنادر فلسطین اشغالی را نقض کرده بود، هدف قرار گرفت.
بر اساس این بیانیه، این کشتی تجاری در خلیج عدن با یک موشک کروز مورد اصابت قرار گرفت، بهطوری که آتش در آن مشتعل شد و اکنون در معرض غرق شدن است.
در این بیانیه، نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که این اقدام در راستای حمایت از مردم فلسطین و در پاسخ به جنایت نسل کشی و اعمال سیاست گرسنگی علیه ساکنان غزه توسط رژیم صهیونیستی، انجام شد.
نیروهای مسلح یمن با تاکید بر اینکه ممنوعیت تردد دریایی علیه رژیم اشغالگر اسرائیل در دریای سرخ، دریای عرب، تنگه بابالمندب و خلیج عدن بهطور مداوم ادامه خواهد یافت، از تمام شرکتها و مالکان کشتیها خواست که از نقض این ممنوعیت خودداری کنند.
این بیانیه افزود: «این عملیات، انتقامی از مظلومیت مردم فلسطین و مجاهدان غیور آن است و تا زمانی که جنایات رژیم صهیونیستی متوقف و محاصره غزه برداشته نشود، عملیاتهای نظامی نیروهای مسلح یمن علیه این رژیم ادامه خواهد یافت.»
نیروهای مسلح یمن همچنین یادآور شد که بهرغم هشدارهای قبلی، شرکت مالک کشتی «مینِروا گراخت» پیشتر از طریق اعلامیههای رسمی از ورود به بنادر سرزمینهای اشغالی فلسطین خبر داده بود.
این بیانیه اضافه کرد که به رغم هشدارهای اعلام شده، شرکت مالک کشتی یاد شده با نقض ممنوعیت ورود به بنادر فلسطین اشغالی به حرکت خود به سمت بنادر تحت کنترل رژیم صهیونیستی ادامه داده بود.
پیشتر نیز روز دوشنبه شرکت امنیت دریایی امبری انگلیس از وقوع یک حادثه امنیتی برای یک کشتی تجاری با پرچم هلند در سواحل جنوب شرقی شهر عدن خبر داده بود.
مدتی پس از شروع تجاوزات رژیم صهیونیستی به نوار غزه پس از عملیات ۷ اکتبر، نیروهای مسلح یمن در حمایت از حقوق مردم تحت محاصره در نوار غزه، کشتیهای مرتبط با رژیم صهیونیستی را در دریای سرخ، دریای عرب، تنگه بابالمندب و خلیج عدن هدف قرار داده است.