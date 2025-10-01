به همت دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر چهارمین کارگاه علمی ـ تخصصی پوشش‌ها با محوریت «پوشش‌های خودرویی» برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ چهارمین کارگاه علمی_تخصصی پوشش ها با عنوان پوشش های خودرویی ١٥و ١٦ مهر در دانشكده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیر کبیر برگزار می شود.

نظر به استقبال خوب صنعت از کارگاه های پيشين با عناوین پوشش های پودری، پوشش های محافظتی و رزین های صنعتی به جهت تسهیل ارتباط دانشگاه و صنعت و نیز فراهم نمودن بستری دلپذير برای تعامل و تبادل نظر استادان دانشگاهی با خبرگان، مهندسان و مدیران شرکت های صنعتی، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ به عنوان اولین مرکز دانشگاهی در حوزه رنگ و پوشش با بیش از چهار دهه فعالیت آموزشی و پژوهشی و تربیت بیش از دو هزار دانش آموخته اقدام به برگزاری چهارمین دوره از کارگاه های علمی تخصصی پوشش های سطح با عنوان پوشش های خودرویی کرده است.

شركت كنندگان در اين كارگاه آموزشي مقامات بلند پايه و شاغلان حوزه خودرو به عنوان مصرف كنندگان اصلي رنگ، تامين كنندگان رنگ براي خودرو و توليد كنندگان رنگ هاي تعميري در كنار اساتيد و دانشجويان خواهند بود.

شایان ذکر است: در حاشیه این کارگاه، نمایشگاه جانبی در سالن سالن اجتماعات مركزي دانشگاه برگزار می شود.

اين نمايشگاه بستری مناسب برای برگزاری جلسه های برای مسائل مختلف بین فعالان صنعتی، تولید کنندگان و اساتید دانشگاهی را فراهم مي كند.

در اين كارگاه دو روزه ١٢ سخنراني تركيبي از استادان دانشگاهي و خبرگان صنعتي ارائه خواهد شد كه همه زمينه هاي مرتبط با صنعت رنگ خودرو يي شامل چالش ها در صنعت رنگ خودرو، آماده سازي سطوح، خوردگي، الكترو پوشانش، انواع سامانه هاي رنگ خودرويي، عيوب و رفع اشكال و نقش مواد افزودني در بهبود كيفيت رنگ هاي خودرويي را در بر مي گيرد.

در مراسم اختتاميه، از حاميان اين كارگاه تخصصي قدرداني خواهد شد. اين برنامه با معرفي و قدردانی از تني چند از پيشكسوتان حوزه رنگ خودرويي به پايان مي رسد.