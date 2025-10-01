وزارت کشور انگلیس در ادامه سیاست های ضد ایرانی و روسی خود اعلام کرد قانون مقابله با نفوذ خارجی که ایران و روسیه در سطح «پیشرفته» آن قرار دارند از امروز نهم مهر اجرایی می کند.

تشدید اقدامات دولت انگلیس ضد ایران و روسیه

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، براساس اعلام وزارت کشور انگلیس، از این پس هر گونه فعالیت سیاسی در این کشور به نمایندگی از دولت خارجی، بدون ثبت رسمی مجازات دارد.

وزارت کشور انگلیس افزود: با پایان دوره سه‌ ماهه مهلت نام نویسی، اکنون این قانون به طور کامل اجرا می شود و تدابیر لازم برای مقابله با نفوذ سیاسی خارجی در این کشور اعمال خواهد شد.

بر اساس این قانون افرادی که به نمایندگی از دولت‌های خارجی فعالیت های سیاسی و تأثیرگذار بر تصمیم گیرندگان در انگلیس دارند به ثبت رسمی فعالیت های خود موظفند و در صورت تخطی از این قانون با مجازارت دو تا پنج سال زندان مواجه خواهند شد.

مقامات وزارت کشور انگلیس مدعی شد ایران و روسیه تهدیدی فزاینده برای امنیت ملی بریتانیا محسوب می شوند.