به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ رئیس اداره نظارت بر ساخت راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گفت: آسفالت محور روستایی کلاته شامیر – ریزه به طول ۵.۵ کیلومتر با ۲۱ میلیارد تومان اعتبار در حال آسفالت است که از این میزان، آسفالت ۳ کیلومتر به اتمام رسید.

ابراهیم محمدزاده با بیان این که ۴۶ خانوار از راه آسفالته در این جاده برخوردار شدند، افزود: پیمانکار در حال زیرسازی و احداث ابنیه فنی در بقیه مسیر است و با تزریق اعتبارات و در صورت مساعد بودن شرایط جوی، مابقی مسیر تا روستای کلاته شامیر نیز آسفالت خواهد شد.