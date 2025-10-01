پخش زنده
مراسم اختتامیه نخستین دوره مسابقات والیبال خانوادگی ورزش شهروندی با همکاری معاونت ورزش این سازمان و هیئت والیبال استان همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این رقابتها با حضور ۲۰ تیم خانوادگی شامل بانوان و آقایان آغاز شد و تیمها در سه گروه (دو گروه سهتیمی و یک گروه چهارتیمی) به مصاف هم رفتند.
در پایان مرحله گروهی، ۶ تیم راهی نیمهنهایی شدند و در ادامه سه تیم برتر جواز حضور در فینال را کسب کردند، مسابقه پایانی در تاریخ چهارم مهرماه با استقبال گسترده خانوادههای ورزشدوست همدانی برگزار شد.
در این مراسم مصطفی کارخانه، عضو هیئت رئیسه فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران و یکی از پرافتخارترین مربیان تاریخ والیبال کشور، حضور داشت.
در پایان مراسم از تیمهای اول تا سوم و همچنین تیم برگزیده اخلاق با اهدای جام قهرمانی، لوح تقدیر و جوایز نقدی تجلیل شد.