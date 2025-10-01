به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان در آیین افتتاح این مرکز گفت: مدرسه قرآنی و مرکز دارالقرآن کریم سبحان جرقویه علیا در زمینی به مساحت ۲۱۰۰ مترمربع و زیربنای ۹۳۰ مترمربع شامل ۸ کلاس درس، کتابخانه، سمعی و بصری و سالن اجتماعات ساخته شده است.

ناصر فتحی افزود: ۶۰ درصد از بیش از ۱۴ میلیارد تومان هزینه ساخت این مرکز از کمک‌های خیران و ۴۰ درصد از اعتبارات دولتی تامین شده است.