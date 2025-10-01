به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح چهارشنبه نهم مهرماه در منطقه کردآباد با ۱۶۱ AQI در وضعیت ناسالم برای همه و به رنگ قرمز است.

شاخص کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۳ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هفت صبح روز چهارشنبه نهم مهر با میانگین ۱۱۴ AQI ناسالم برای گروه‌های حساس و به رنگ نارنجی است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ایستگاه‌های خرازی وفرشادی با ۱۲۲، دانشگاه صنعتی ۱۲۰، رهنان ۱۴۶، زینبیه ۱۴۹، فیض ۱۰۳ ومیرزاطاهر با ۱۲۷ AQI همچنین شهر‌های خمینی شهر با ۱۰۱، قهجاورستان با ۱۴۴ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

این درحالیست که شاخص کیفی هوای در ایستگاه‌های ۲۵ آبان با ۹۸، بیمارستان صاحب الزمان شهرضا ۵۲، پارک زمزم ۷۷، سپاهان شهر با ۹۲، هزارجریب با ۷۴ و کاوه ۹۰ AQI همچنین شهر‌های شاهین شهر با ۶۳، کاشان با ۹۰، مبارکه ۶۹ ونجف آباد ۶۰ AQI در وضعیت قابل قبول و به رنگ زرد است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO)، اُزن (O ۳)، دی اکسید نیتروژن (NO ۲)، دی اکسید گوگرد (SO ۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM ۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحد‌های مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.