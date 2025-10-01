ملت ایران با نمایش اقتدار و اتحاد توانست دشمن را در محاسبات خود دچارشکست و از بروز فتنه‌های بزرگ جلوگیری کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ جانشین فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) اصفهان درآیین گرامیداشت سالروز شهید سید حسن نصرالله و بزرگداشت سرداران شهید جبهه مقاومت در تالار شیخ بهایی شاهین شهر گفت: دشمن تصور می‌کرد ایران توان یا جسارت ورود به جنگ تمام عیار را ندارد، اما اتحاد ملت تحت فرامین رهبر معظم انقلاب موجب شد تا دشمن بفهمد محاسباتش اشتباه است.

سردار فتحیان طرح دشمن را ترکیبی و هوشمندانه توصیف کرد که به دنبال ایجاد بن‌بست سیاسی، فلج کردن نیرو‌های مسلح و بهره‌برداری از عناصر مزدور داخلی بود، اما آنها غافل از اراده غیرتمندانه مردم ایران بودند.

وی این پیروزی را دستاورد اتحاد مردم در تبعیت از رهبری حکیمانه رهبر انقلاب دانست و افزود: رهبر معظم انقلاب با درایت و فهم عمیق خود توانستند ترس را به غرور و اعتماد تبدیل کنند.

در این آیین از سربازان مدافع وطن که در طول دفاع مقدس ۱۲ روزه در حوزه شاهین شهر و میمه برای دفاع از کیان کشور ایثارگری کردند، تجلیل شد.