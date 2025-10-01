به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل بهزیستی استان با اشاره به هفته سالمند از ۸ تا ۱۴ مهر گفت: بر اساس آخرین سرشماری از این تعداد ۴۰ هزار مرد و ۴۷ هزار زن هستند و همچنین ۴۵ هزار سالمند در شهر‌ها و ۴۲ هزار سالمند در روستاها ها هستند.

گازرانی افزود: پویش ملی "رز مهربانی" در همه مراکز بهزیستی و مدارس استان، جشن تکریم از سالمندان برای مددجویان و سالمندان تحت حمایت نهاد‌های حمایتی، اجرای طرح کرامت رضوی (اردوی زیارتی سالمندان به مشهد مقدس)، آغاز طرح مهر و گفت‌و‌گو در شهر بیرجند جهت بهره مندی سالمندان از موضوعات آموزشی، بهداشت و مهارتی مورد نیازشان و ارائه خدمات مشاوره رایگان به سالمندان توسط مراکز مشاوره سطح استان از جمله برنامه‌های هفته سالمند در استان است.

وی گفت: پرداخت ۸۴۷ مورد وام برای ازدواج فرزاندان بازنشستگان، ارائه ۹۶۹ نفر خدمت در مراکز روزانه، شبانه و سایر مراکز توانبخشی استان به سالمندان، بهره مندی ۲۷۲ نفر از برنامه‌های (آموزشی- بهداشتی –حمایتی) طرح توانمندسازی سالمندان -کمیته امداد و بهزیستی، مناسب سازی ۵۰ % ناوگان حمل و نقل عمومی شهرداری بیرجند، صدور ۲۶۰ مورد مجوز مشاغل خانگی روستایی برای سالمندان- تعاون کار و رفاه اجتماعی، تهیه وسائل کمک توانبخشی برای ۲۹۰ نفر سالمند معلول- بهزیستی، برخورداری ۱۸۷۱ نفر سالمند از خدمات مستمری و حق پرستاری- بهزیستی، پرداخت ۲۷ مورد کمک هزینه بلاعوض جهت مناسب سازی منزل و خودروی سالمندان معلول به میزان ۲۷۰ میلیون تومان از جمله خدماتی است که به سالمندان استان ارائه شده است.

مدیرکل بهزیتی استان افزود: حمایت مالی به منظور جبران بخشی از هزینه‌های زندگی طبق ضوابط و قوانین جاری به معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن بطور مستمر و ماهیانه تعلق می‌گیرد و حق پرستاری به سالمندان معلول شدید و خیلی شدید و معلولیت‌های چندگانه که قادر به انجام فعالیت‌های روزمره زندگی نمی‌باشند و در دهک یک تا سه در آمدی قرار دارند پرداخت می‌شود.