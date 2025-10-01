پخش زنده
رویترز گزارش داد که شمار قربانیان زلزله مرگبار ۶.۹ ریشتری فیلیپین به ۶۹ نفر رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از تاس، شمار قربانیان زمینلرزه مرگبار فیلیپین به دستکم ۶۰ نفر افزایش پیدا کرد.
شبکه تلویزیونی جیامای تیوی فیلیپین به نقل از اداره دفاع مدنی این کشور این خبر را اعلام کرد.
برناردو آلخاندرو، معاون دبیرکل این نهاد گفت: گزارشهایی درباره روند افزایشی قربانیان وجود دارد. ما اطلاعاتی درباره جانباختن حدود ۶۰ نفر دریافت کردهایم.
ساعاتی پیش الجزیره شمار قربانیان را ۲۶ و تعداد مصدومان را دست کم ۱۴۷ تن اعلام کرده بود.
زلزلهای قدرتمند به بزرگی ۶.۹ ریشتر دیروز سه شنبه فیلیپین را لرزاند که شدیدترین لرزشهای آن در جزیره سبو احساس شد.
رویترز دقایقی پیش گزارش داد که شمار قربانیان زلزله فیلیپین به ۶۹ نفر رسید.