هزار بسته نوشت افزار در صالح آباد با هدف محرومیتزدایی توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده محورعملیاتی شهید کاوه گفت: برای هر یک از این بستههای لوازم تحریر شامل دفتر، مداد، خودکار، مدادرنگی، جامدادی بیش از یک میلیون و پانصد هزار تومان هزینه شده است.
سرهنگ پاسدار علی زهانی افزود: این بستهها به همت و مساعدت قرارگاه منطقهای ثامنالائمه (ع) نیروی زمینی، قرارگاه شهید قاجاریان تهیه و توسط محور عملیاتی شهید کاوه و اداره آموزش و پرورش در بین دانشآموزان عزیز منطقه توزیع شد.