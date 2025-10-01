پخش زنده
معاون سیاسی استاندار خراسان رضوی گفت: مشارکت سلایق مختلف در فرایند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها فراهم شود
وی گفت: رقابت، سلامت، مشارکت و امنیت چهار عنصر اساسی انتخابات هستند، اما سلامت انتخابات بیشترین اهمیت را دارد، زیرا ما مجری این فرآیند هستیم.
معاون سیاسی استاندار خراسان رضوی ضمن تاکید بر اهمیت انتخابات در نظام جمهوری اسلامی اظهار کرد: همه انتخاباتها از جایگاه ویژهای برخوردارند، زیرا این نظام مدعی مردمسالاری است و انتخابات بهترین فرآیندی است که تکتک شهروندان میتوانند در سرنوشت خود مشارکت کنند.
وی گفت: یکی از مهمترین و حرفهایترین کارهایی که وزارت کشور انجام میدهد برگزاری انتخابات است؛ کاری که هیچ دستگاه و سازمان دیگری مسئولیت آن را بر عهده ندارند، اما دستگاههای دیگر در حوزه نظارت و پشتیبانی نقشآفرینی میکنند و ما نیز باید در این مسیر کمک کنیم.
معاون سیاسی استاندار خراسان رضوی اقزود: امنیت انتخابات و همچنین رقابتی و مشارکتی بودن آن در راستای سلامت انتخابات معنا پیدا میکند.
نبی پور اضافه کرد: در چند انتخابات گذشته، سطح مشارکت پایینتر از دورههای قبل بوده لذا تلاش میکنیم مشارکت مردم افزایش یابد.
وی عملکرد شوراها در ادوار گذشته را از عوامل اثرگذار بر میزان مشارکت دانست و ادامه داد: مسایل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز در این زمینه تأثیرگذارند، لازم است تبیین بهتری از جایگاه شورا، شهرداری و دهیاریها که مدیریت محلی را بر عهده دارند صورت گیرد تا منجر به افزایش مشارکت شود.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: مشارکت انتخاباتی هم شامل افزایش تعداد نامزدها با سلایق مختلف و هم افزایش حضور مردم در پای صندوقهای رأی است.
نبی پور همچنین افزود: اگر تلاش ما معطوف به شفافسازی فرآیند انتخابات باشد، اعتماد عمومی افزایش خواهد یافت.
معاون استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: اصل امنیت انتخابات بر عهده نیروی انتظامی است، اما این نیرو میتواند از ظرفیت نیروهای نظامی نیز بهره ببرد و از طرفی با توجه به تهدیدات موجود، بهویژه در حوزه سایبری، امنیت انتخابات اهمیت ویژهای دارد، زیرا حملات و ناامنیهای سایبری میتواند تهدیدات را تشدید کند.
نبی پور با اشاره به سه مقطع مهم در تقویم انتخابات شوراها ادامه داد: تاریخ نخست، ۲۴ مهرماه جاری است که آغاز صدور اطلاعیه برای گواهی سوءپیشینهها است، روابط عمومی باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشد، زیرا در صورت غفلت، برخی داوطلبان نمیتوانند فرآیند ثبتنام را طی کنند البته موضوع استعفاهای مشمولین ماده ۴۱ قانون انتخابات نیز در این مرحله مطرح است.
وی گفت: دومین مقطع، شروع ثبتنامها و تشکیل هیئتهای اجرایی است که از ۲۱ دی برای شهرها و ۲۴ بهمن برای روستاها آغاز میشود، سومین مقطع نیز روز اخذ رأی در ۱۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ خواهد بود، بر این اساس کار ما از هماکنون آغاز شده است.
براساس اعلام استانداری خراسان رضوی، مطابق آخرین اطلاعات واحدهای شهری و روستایی، هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در ۹۷ حوزه انتخابیه شهری و بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ حوزه انتخابیه روستایی در این استان برگزار خواهد شد.