به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۸ صبح امروز چهارشنبه ۹ مهر در آبادان با ۱۱۱، خرمشهر با ۱۳۹، امیدیه با ۱۴۳، بهبهان با ۱۰۷، شوشتر با ۱۳۹ و شوش با ۱۲۷ میکروگرم بر متر مکعب در وضع نارنجی و ناسالم برای گروه‌های سنی حساس قرار گرفت.

همچنین آلودگی هوا در شهر‌های اهواز با ۱۶۳ و هویزه با ۱۶۱ میکرو گرم بر متر مکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی گزارش شده است.

در این مدت شاخص کیفی هوا در شادگان، ماهشهر، هندیجان، رامشیر، رامهرمز، ایذه، مسجد سلیمان، دزفول و اندیمشک در وضع زرد و قابل قبول قرار گرفته است.

براساس طبقه‌بندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.