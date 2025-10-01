سرهنگ حسینی راد گفت: مصوبات جلسات شورای ترافیک به دلیل به توجهی مسئولان ذیربط اجرا نمی شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس پلیس راهور استان در نشست شورای ترافیک استان از اجرا نشدن مصوبات شورای ترافیک انتقاد کرد و گفت: باید مصوبات جلسات شورای ترافیک منجر به کاهش ترافیک شود، اما به دلیل عدم نظارت این مصوبات اجرایی نمی‌شود.

سرهنگ محسن حسینی راد با بیان اینکه بین ساعات ۱۸ تا ۲۰ اوج ترافیک در برخی معابر شهر یاسوج است افزود: با بازگشایی مدارس ترافیک در معابر مرکز استان به گره کور تبدیل شده و ضروری است در این خصوص چاره اندیشی شود.

سرهنگ حسینی راد با بیان اینکه کهگیلویه و بویراحمد رتبه سوم کشور در برخورد با تخلفات راهنمایی و رانندگی را دارد، اضافه کرد: این در حالیست که پول جریمه این تخلفات در قالب ماده ۲۳ واریز می‌شود و هیج تاثیری در استان ندارد.

حسینی راد با بیان اینکه پل سوم بشار ۱۵ سال شروع شده، اما هنوز یک لاین آن هنوز تکمیل نشده است، ادامه داد: تاکنون ۱۵ نفر در حوادث رانندگی پل سوم بشار یاسوج جان خود را از دست دادند و ضروری است مسئولان ارشد استان برای تکمیل این پل چاره اندیشی کنند.

وی با اشاره به اینکه حتی یک متر خط کشی طولی و عرضی در معابر یاسوج نیست، گفت: برای پیشگیری از ترافیک سنگین نیاز است برخی خیابان‌ها در یاسوج یک طرفه شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان در ادامه با انتقاد از عملکرد مسئولان استان در زمینه ترافیک گفت: مصوبات جلسات شورای ترافیک برای مسئولان اهمیتی ندارد این در حالیست که تاکنون برخی از مسئولان ارشد استان حتی برای یکبار در جلسه شورای ترافیک شرکت نکرده‌اند.

مدیرکل امور شهری و شهرداری‌های استانداری هم در این جلسه رفع مشکلات شهر یاسوج و اجرا شدن مصوبات شورای ترافیک را دغ دغه استاندار دانست و گفت: برگزاری بیش از ۵ بار جلسه استاندار با شهرداری و شورای شهر یاسوج برای رفع مشکلات و مسائل ترافیکی این شهر حاکی از پیگیری استاندار برای برون رفت از مشکلات شهر یاسوج است.

فرزاد فرج زاده با بیان اینکه تاکنون ۷ طرح برای رفع معضلات ترافیکی شهر یاسوج تصویب شده است، افزود: ادامه بلوار کشاورز، اجرای خط دوم پل سوم بشار، اجرای جاده کردلاغری به سمت تل خسرو، طرح تعریض بلوار جمهوری اسلامی و اجرای بلوار آیت‌الله ملک‌حسینی از جمله این طرح‌ها است که تکمیل آنها زمان‌بر است.

فرج زاده افزود: این امید را به مردم می‌دهیم که طرح ادامه پل چهارم تا جاده شیراز به دستور استاندار به مناقصه رفته و دستگاه مجری نیز مشخص شده و مطالعات مرحله اجرایی این طرح نیز انجام شده است.

وی با بیان اینکه استاندار و معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار پیگیر مسئله ترافیک هستند، ادامه داد: ضروری است شورای شهر و شهرداری با جدیت پای کار باشند تا با هم افزایی بتوانیم مشکلات شهری را رفع کنیم.

بازدید میدانی اعضای شورای ترافیک از معابر پرترافیک شهر یاسوج، برخورد با خودرو‌های بدون معاینه فنی، ممنوعیت سوار کردن بیش از ظرفیت دانش آموزان در سواری‌های سرویس مدارس ، بازدید اعضای شورای ترافیک از مدارس مهم شهر یاسوج و بررسی چالش‌های سرویس مدارس از مصوبات این نشست بود.