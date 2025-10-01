رئیس‌جمهور در پیامی به شی جین پینگ هفتاد و ششمین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین را به وی تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس‌جمهور در پیامی، به نمایندگی از ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران، با تبریک فرارسیدن هفتاد و ششمین سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین به همتای چینی خود، گفت: روز ملی نمادی از وحدت، پیشرفت و دستاورد‌های چشمگیر ملت چین در مسیر توسعه و شکوفایی است که زمینه‌ساز رفاه مشترک برای کشور‌های جهان شده است.

پزشکیان در این پیام خطاب به «شی جین پینگ» رئیس جمهور این کشور تاکید کرد؛ همان‌طور که در دیدار اخیر با جناب‌عالی در پکن ابراز داشتم، مشارکت جامع راهبردی با جمهوری خلق چین اولویتی مهم برای جمهوری اسلامی ایران است و شرایط متغیر و پیچیده بین‌المللی و منطقه‌ای، تقویت و گسترش مناسبات همه‌جانبه را بیش از پیش ضروری ساخته است.

امیدوارم در سایه احترام و منافع متقابل، روابط دو ملت با قدرت به مسیر تعالی خود ادامه دهد.