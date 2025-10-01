پخش زنده
هجدهمین دوره لیگ دسته یک تفنگ بادی آقایان کشور از فردا با حضور دو نماینده از قم آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ تیم مقاومت قم وابسته به بسیج و سپاه امام علیبنابیطالب (ع) با پیگیریهای هیأت تیراندازی استان، امسال به جمع تیمهای حاضر اضافه شده است؛ همچنین تیم باسابقه باشگاه شهید مهدی زینالدین قم همچنان یکی از نمایندگان استان در این مسابقات خواهد بود.
بدین ترتیب قم با دو نماینده در رقابتهای لیگ دسته یک کشور به میدان میرود و امید است تیراندازان قمی عملکردی درخشان از خود به نمایش بگذارند.