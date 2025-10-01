پخش زنده
در همایش ملی «در امتداد ایثار» که همزمان با هفته دفاع مقدس و با هدف تجلیل از کادر سلامت در جنگ ۱۲ روزه برگزار شد، از کتاب «در امتداد ایثار» با حضور دکتر ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، این کتاب مجموعهای از روایتهای مستند درباره فداکاریها و ایثارگریهای مدافعان سلامت در روزهای سخت جنگ ۱۲ روزه است که تلاشها و نقشآفرینی کادر درمان کشور در صحنههای مقاومت ملی از جمله شش روایت از نقش برجسته استان کرمانشاه در جنگ را بازگو میکند. استان کرمانشاه با تقدیم ۶۶ شهید در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه پس از تهران بیشترین شهدا را تقدیم ایران اسلامی کرد.
در این مراسم همچنین از حامد بهرامیان، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به دلیل نقش آفرینی موثر در اطلاع رسانی حملات رژیم جنایتکار صهیونی به مراکز درمانی استان تقدیر شد.