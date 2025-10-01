پخش زنده
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا با شگفتیها و بردهای پرگل چند تیم بزرگ پیگیری شد. در شب گذشته، چهرههای سرشناسی همچون امباپه، هری کین، لائوتارو مارتینس و آنتوان گریزمان نقش اصلی را در نتایج پرحاشیه ایفا کردند.
برتری پرگل رئال مادرید در قزاقستان
رئال مادرید پس از شکست در داربی مادرید، با نمایشی قدرتمند مقابل غیرت قزاقستان به میدان رفت و با نتیجه ۵ بر صفر پیروز شد. امباپه با هتتریک درخشان خود ستاره بیچونوچرای مسابقه بود. دیگر گلهای رئال را کاماوینگا و براهیم دیاس به ثمر رساندند. سفیدپوشان مادریدی با این برد ۶ امتیازی شدند و به صدر جدول گروه خود نزدیک شدند.
شب سخت لیورپول در ترکیه
لیورپول که در لیگ برتر نیز هفته سختی را پشت سر گذاشته بود، در استانبول برابر گالاتاسرای تن به شکست ۱ بر صفر داد. ویکتور اوسیمن در همان نیمه نخست از روی نقطه پنالتی تکگل این دیدار را زد. این باخت به رکورد گلزنی متوالی بیش از ۴۰ مسابقهای لیورپول پایان داد.
درخشش بایرن و آمار فوقالعاده هری کین
بایرن مونیخ در قبرس مقابل پافوس به پیروزی ۵ بر ۱ رسید. هری کین دوباره درخشید و دو بار گلزنی کرد تا شمار گلهای اروپاییاش با پیراهن بایرن به عدد ۲۱ برسد. نیکلاس جکسون نیز نخستین گل و پاس گل خود با لباس باواریاییها را ثبت کرد.
اینتر و ادامه روند بردها
اینتر، نایبقهرمان فصل گذشته، با نتیجه ۳ بر صفر اسلاویا پراگ را شکست داد. لائوتارو مارتینس با دو گل نقش اصلی را در این برد ایفا کرد. اینتر با این پیروزی در کنار بایرن و رئال مادرید، ۶ امتیازی شد و صدر جدول گروهی را در اختیار گرفت.
پیروزی خفیف چلسی در بازگشت مورینیو
چلسی در دیداری حساس، با نتیجه ۱ بر صفر بنفیکا را شکست داد. تکگل بازی روی حرکت پدرو نتو و ضربهای که با دخالت مدافع بنفیکا وارد دروازه شد، به ثبت رسید. این بازی با جوانترین ترکیب تاریخ چلسی در لیگ قهرمانان آغاز شد.
توقف تاتنهام در نروژ
تاتنهام در دیدار خارج از خانه مقابل بودوگلیمت به تساوی ۲-۲ رضایت داد. میزبان ابتدا با دو گل پیش افتاد، اما لندنیها با تلاش زیاد و گل به خودی دقایق پایانی موفق شدند بازی را به تساوی بکشانند.
بازگشت قدرتمند اتلتیکو مادرید
اتلتیکومادرید پس از شکست هفته نخست برابر لیورپول، این بار نمایش خیرهکنندهای داشت و با نتیجه ۵ بر ۱ فرانکفورت را شکست داد. نکته جالب اینکه ۵ بازیکن مختلف برای تیم دیگو سیمئونه گلزنی کردند و گریزمان نیز با رسیدن به رکورد ۲۰۰ گل، به تاریخ باشگاه پیوست.
شب تلخ برای آژاکس
مارسی در فرانسه جشن گل به پا کرد و با نتیجه ۴ بر صفر آژاکس را از پیش رو برداشت. این نتیجه یکی از سنگینترین شکستهای اروپایی آژاکس در سالهای اخیر به شمار میرود.
برد سخت آتالانتا
در یکی دیگر از دیدارها، آتالانتا با نتیجه ۲ بر ۱ کلوب بروژ را شکست داد تا همچنان شانس بالایی برای صعود داشته باشد.