استاندار مازندران در نشست بررسی ظرفیت‌های دانشگاه علوم پزشکی بابل، از تخصیص اعتبار، برنامه‌ریزی برای ساخت بیمارستان جدید و تصمیم‌گیری درباره پسماندهای بیمارستانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نشست بررسی مشکلات و ظرفیت‌های دانشگاه علوم پزشکی بابل با حضور دکتر یونسی رستمی استاندار مازندران و جمعی از مسئولان حوزه سلامت برگزار شد.

استاندار مازندران با اشاره به فرسودگی تعدادی از بیمارستان‌های استان گفت: برای ساخت بیمارستان جایگزین شهید بهشتی بابل، مذاکراتی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جهت تأمین اعتبار و جذب سرمایه‌گذار آغاز شده است.

وی از تخصیص ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام دانشگاه علوم پزشکی بابل خبر داد و افزود: در آینده نزدیک، درباره مدیریت پسماندهای بیمارستانی استان تصمیم‌گیری خواهد شد.

یونسی رستمی با تأکید بر نقش دانشگاه علوم پزشکی بابل در نظام سلامت شمال کشور گفت: برای ارتقای کیفی و کمی خدمات آموزشی و درمانی این دانشگاه باید گام‌های مؤثری برداشته شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای استان افزود: با تکیه بر شاخصه‌های علمی و زیرساختی، مسیر سازندگی را با جدیت دنبال خواهیم کرد.

نماینده عالی دولت در استان همچنین اعلام کرد: تا کنون ۱۱۸۳ طرح نیمه‌تمام در سطح استان به بهره‌برداری رسیده است که نشان‌دهنده عزم جدی در تکمیل پروژه‌های عمرانی و خدماتی است.