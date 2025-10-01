پخش زنده
استاندار مازندران در نشست بررسی ظرفیتهای دانشگاه علوم پزشکی بابل، از تخصیص اعتبار، برنامهریزی برای ساخت بیمارستان جدید و تصمیمگیری درباره پسماندهای بیمارستانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نشست بررسی مشکلات و ظرفیتهای دانشگاه علوم پزشکی بابل با حضور دکتر یونسی رستمی استاندار مازندران و جمعی از مسئولان حوزه سلامت برگزار شد.
استاندار مازندران با اشاره به فرسودگی تعدادی از بیمارستانهای استان گفت: برای ساخت بیمارستان جایگزین شهید بهشتی بابل، مذاکراتی با سازمان مدیریت و برنامهریزی جهت تأمین اعتبار و جذب سرمایهگذار آغاز شده است.
وی از تخصیص ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل طرحهای نیمهتمام دانشگاه علوم پزشکی بابل خبر داد و افزود: در آینده نزدیک، درباره مدیریت پسماندهای بیمارستانی استان تصمیمگیری خواهد شد.
یونسی رستمی با تأکید بر نقش دانشگاه علوم پزشکی بابل در نظام سلامت شمال کشور گفت: برای ارتقای کیفی و کمی خدمات آموزشی و درمانی این دانشگاه باید گامهای مؤثری برداشته شود.
وی با اشاره به برنامهریزیهای توسعهای استان افزود: با تکیه بر شاخصههای علمی و زیرساختی، مسیر سازندگی را با جدیت دنبال خواهیم کرد.
نماینده عالی دولت در استان همچنین اعلام کرد: تا کنون ۱۱۸۳ طرح نیمهتمام در سطح استان به بهرهبرداری رسیده است که نشاندهنده عزم جدی در تکمیل پروژههای عمرانی و خدماتی است.