رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: واریز مرحله دوم سود سهام عدالت سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۲ شرکت‌های سرمایه‌پذیر از روز چهارشنبه نهم مهر سال ۱۴۰۴ آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان، حجت الله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: مراحل واریز از صبح امروز چهارشنبه آغاز می‌شود و حدود ۴۸ ساعت طول می‌کشد.

او افزود: سه گروه سهامداران مشمول دریافت سود خواهند بود، دارندگان سبد سهام ۴۵۲ هزار تومانی، مبلغ ۷۴۷ هزار تومان؛ دارندگان سبد ۵۳۲ هزار تومانی، مبلغ ۸۸۱ هزار تومان؛ و دارندگان سبد یک میلیون تومانی، مبلغ ۱ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان به حساب‌هایشان واریز خواهد شد.

رئیس سازمان بورس تأکید کرد: وراث و دارندگان حساب‌های سهامداران متوفی نیز سود خود را دریافت خواهند کرد و این پرداخت‌ها طبق روال گذشته انجام می‌شود.