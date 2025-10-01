سه روز مانده به آغاز سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان ونوجوان، نخستین گردهمایی فیلم‌سازان نوجوان اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ قائم مقام مدیر اجرایی سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان گفت: همزمان با برگزاری سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، نخستین گردهمایی فیلم‌سازان نوجوان اصفهان تا پانزدهم مهرماه در اصفهان ادامه دارد.

محمد معماریان افزود: این رویداد با هدف شناسایی، توانمندسازی و معرفی استعداد‌های برتر نوجوان اصفهانی در عرصه سینما به همت شهرداری اصفهان و با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سازماندهی شده است و یکی از برنامه‌های شاخص جشنواره به شمار می‌آید.

وی تاکید کرد: در جریان این گردهمایی، ۳۰ نوجوان فیلم‌ساز اصفهانی در قالب ۶ گروه تخصصی، فرایند کامل تولید اثر سینمایی را از مرحله ایده‌پردازی و نگارش فیلمنامه تا فیلم‌برداری، تدوین و آماده‌سازی برای اکران با راهنمایی استادان برجسته سینما تجربه می‌کنند.

وی تاکید کرد: آثار تولیدی هر گروه در آیین اختتامیه به نمایش گذاشته می‌شود و پس از داوری جوایزی به برگزیدگان اهدا خواهد شد.

به گفته وی، برگزاری این گردهمایی فرصتی ارزشمند برای کشف و پرورش نسل آینده فیلم‌سازان است که اثر آن در آینده سینمای ایران نمایان خواهد شد.

سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بین‌الملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار می‌شود.