تعطیلی دولت فدرال پس از آن قطعی شد که قانونگذاران آمریکایی عصر سه‌شنبه به دو بسته بودجه موقت - یکی موسوم به لایحه «clean» ارائه شده توسط جمهوریخواهان و دیگری با اولویت‌های دموکرات‌ها - رای منفی دادند و بحث‌های اندکی بین رهبران حزب برای یافتن مسیری برای رسیدن به توافق صورت گرفت.

هر دو طرف در روزهای اخیر درگیر یک بازی سرزنش یکدیگر بوده اند.

جان تون رهبر جمهوریخواه اکثریت سنا پس از رأی‌گیری به خبرنگاران گفت: «گروه دموکرات ‌ها این جا در سنا تصمیم گرفته است که دولت را به خاطر یک لایحه بودجه بی‌طرفانه و غیرحزبی تعطیل کند. درست است - یک لایحه بودجه بی‌طرفانه و غیرحزبی. دموکرات‌های سنا گفتند «نه». زیرا گروه‌های ذینفع چپ افراطی و اعضای دموکرات چپ افراطی می‌خواستند با رئیس‌جمهور درگیر شوند.»

چاک شومر، رهبر دموکرات اقلیت سنا به خبرنگاران گفت: «جمهوری‌خواهان آمریکا را در یک تعطیلی فرو می‌برند - مذاکرات دو حزبی را رد می‌کنند، یک لایحه حزبی را پیش می‌برند و بدتر از همه، مراقبت‌های بهداشتی آمریکا را به خطر می‌اندازند. آنها باید بنشینند و با دموکرات‌ها مذاکره کنند تا به لایحه‌ای برسند که هر دو حزب بتوانند از آن حمایت کنند.»

دولت ترامپ در حال پیشبرد برنامه‌های تعطیلی در سراسر دولت است که انتظار می‌رود منجر به مرخصی‌های اجباری گسترده و احتمال اخراج برخی از کارمندان دولتی در آژانس‌ها و ادارات متعدد شود.