به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «لبنیاتی مش بایرام»، هر شب ساعت ۱۸ از شبکه نسیم پخش می‌شود.

موضوع‌های اجتماعی و انتقادی در این برنامه با بهره‌گیری از زبان طنز و قالب عروسکی ارائه می‌شود.

دو قسمت جدید از مجموعه «سلاح ایرانی»، امشب و فردا شب ساعت ۲۱ از شبکه مستند پخش می‌شود.

این برنامه روایتی از پیشرفت‌های دفاعی-نظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران است.

«بی‌سایه تا ماه»، دهم مهر ساعت ۱۹ از شبکه چهار پخش می‌شود.

این فیلم درباره زندگی و خدمات فرهنگی و پژوهشی «محمود جعفری دهقی»، ایران‌شناس و استاد فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشگاه تهران است.

شبکه نمایش، «خزنده» را امروز ساعت ۱۵ پخش می‌کند.

این فیلم محصول ۲۰۲۳ داستان کارآگاهی ماهر است که تلاش می‌کند از یک پرونده قتل رمزگشایی کند.