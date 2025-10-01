صف آرایی گلبرگ تاکستان مقابل نماینده خوزستان
خبرهایی از صف آرایی گلبرگ تاکستان مقابل نماینده خوزستان تا رقابت امیدهای شمسآذر با تراکتورسازی تبریز را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
این بازی از ساعت ۱۱ فردا در سالن فرهنگی امیدیه برگزار خواهد شد.
نماینده استان در هفته دوم این رقابتها با چهار گل فردوسی مشهد را از پیش رو برداشت.
آغاز دوره داوری درجه ۳ تکواندو در قزوین
دوره داوری درجه ۳ مبارزه با حضور ۳۲ تکواندوکار از استانهای قزوین، البرز و مرکزی آغاز شد.
این دوره به مدت سه روز در خانه تکواندو قزوین پیگیری میشود.
داوود مسافر مدرسی این دوره داوری را بر عهده دارد.
امیدهای شمسآذر به مصاف تراکتورسازی تبریز میروند
در هفته نخست لیگ برتر فوتبال امیدهای کشور، شمسآذر از ساعت ۱۵ امروز مهمان تراکتورسازی تبریز خواهد بود.
نماینده استان نخستین گام خود را در رقابتهای این فصل برمیدارد.