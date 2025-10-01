هشتم ربیع‌الثانی، سالروز میلاد امام حسن عسکری (ع) است؛ امامی که در سخت‌ترین شرایط، مسیر امامت و هدایت شیعیان را حفظ کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ هشتم ربیع‌الثانی، سالروز ولادت امام حسن عسکری (ع)، یازدهمین امام شیعیان، است که در سال ۲۳۲ هجری قمری در مدینه دیده به جهان گشودند.

ایشان فرزند امام هادی (ع) و مادرشان حدیثه بودند. دوران زندگی امام حسن عسکری (ع) هم‌زمان با حکومت عباسیان بود و ایشان تحت فشار و مراقبت شدید حکومت قرار داشتند.

با این حال، آن امام همام با حفظ دین و اعتقادات شیعی، به آموزش و هدایت پیروان خود پرداخت و مقدمات آمادگی برای ظهور امام زمان (عج) را فراهم کرد.

تلاش‌های علمی، فرهنگی و سیاسی ایشان در مقابله با دشمنان دین و ترویج اصول اسلام از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و نقش برجسته‌ای در استمرار مسیر امامت و ولایت ایفا کرد.