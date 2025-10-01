پخش زنده
امروز: -
ظرفیتها، استعدادها و توانمندیهای بومی هر منطقه در خوزستان شناسایی و برنامه ریزی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با تشریح جزئیات طرح شناسنامه منطقهای گفت: این طرح با هدف شناسایی دقیق ظرفیتها، استعدادها و توانمندیهای بومی هر منطقه طراحی شده و بر اساس آن برای بهرهگیری از این پتانسیلها برنامهریزی جامعی طراحی خواهد شد.
حبیبالله فضلاللهپور افزود: در برخی مناطق در بررسیهای میدانی، پتانسیلهای قابل توجهی در حوزههای صنایع دستی، تولیدات محلی و خدمات شناسایی شده که میتواند زمینهساز ایجاد اشتغال پایدار برای ساکنان آن شود.
وی از اجرای طرح رفاه کارت فرهنگی و ورزشی در مناطق محروم استان خبر داد و بیان کرد: این طرح به زودی در کوی علوی اجرایی میشود و جوانان میتوانند از ظرفیتهای فرهنگی، ورزشی و آموزشی منطقه به صورت رایگان استفاده کنند.
معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با اشاره به ظرفیتهای خالی مراکز آموزشی و ورزشی یادآور شد: بسیاری از آموزشگاهها، سالنهای ورزشی و مراکز فرهنگی پس از ساعات اداری بدون استفاده میمانند در حالی که میتوانند در خدمت توسعه و توانمندسازی ساکنان منطقه باشند.
وی از فعالان اجتماعی خواست با مشارکت در تهیه شناسنامه منطقهای، زمینه را برای برنامهریزی دقیق و هدفمند فراهم کنند و تصریح کرد: این شناسنامه باید شامل فهرست کاملی از مهارتها، تخصصها، استعدادها و ظرفیتهای اقتصادی و فرهنگی منطقه باشد.