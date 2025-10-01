به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید امین‌الله آقاشیری با بیان اینکه استان دارای ۲ هزار و ۷۰۰ زنبورستان و ۲۱۴ هزار و ۹۱۳ کلنی زنبور عسل است، گفت: در مجموع از این زنبورستان‌ها هزار و ۳۸۹ تن عسل تولید می‌شود.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه شهرستان بویراحمد دارای بیشترین میزان تولید عسل است و افزود: برداشت عسل در استان در دو فصل انجام می‌شود که برداشت اول از تنوع و کیفیت بیشتری برخوردار و برداشت دوم عمدتاً به عسل کنار اختصاص دارد.

وی پوشش گیاهی متنوع و وجود گیاهان دارویی را عاملی تأثیرگذار بر طعم و افزایش خواص درمانی عسل تولیدی این استان برشمرد.

مازاد تولید برای بازار‌های داخلی و خارجی

آقاشیری با بیان اینکه میزان نیاز استان به عسل حدود هزار تن است، ابراز کرد: مازاد تولید که حدود ۴۰۰ تن است سهم بازار‌های داخلی و خارجی خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه در حال حاضر برنامه خاصی برای صادرات وجود ندارد، گفت: صادرات به صورت محدود و توسط برخی از زنبورداران انجام می‌شود که در این زمینه پیگیری‌هایی صورت گرفته است.

درآمد ۵۱۰ میلیارد ریالی از تولید عسل

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد افزود: در کنار عسل امسال ۵۶ هزار کیلوگرم موم، هزار و ۳۸۳ کیلوگرم بره موم، ۳۰۳ کیلوگرم ژل رویال و ۱۱ هزار و ۵۷۵ کیلوگرم گرده گل تولید شده که درآمدی بالغ بر ۵۱۰ میلیارد ریال را به همراه داشته است.

چالش‌های پیش روی زنبورداران

وی نبود بازار مناسب فروش را از چالش‌های پیش روی صنعت زنبورداری استان برشمرد و تصریح کرد: وجود عسل‌های تقلبی در بازار، عدم ثبات قیمت و گرانی نهاده‌های تغذیه‌ای مانند شکر، کاهش بارندگی، کمبود آب، شهد و گرده در طبیعت، بروز پدیده خشکسالی، گرد و غبار و تأثیر آن بر تغذیه زنبورها، افزایش بیماری‌ها و آفات از جمله کنه و پرنده زنبورخوار، وجود امواج رادیویی، اینترنتی و موبایل و ایجاد اختلال در یافتن غذا و بازگشت زنبور‌ها به کندو، گرانی و تقلبی بودن برخی دارو‌ها را از دیگر چالش‌های این خوزه است.

برگزاری کلاس‌های آموزشی برای مقابله با بیماری‌ها

آقا شیری در خصوص اقدامات انجام شده برای مقابله با بیماری‌ها هم بیان کرد: برگزاری کلاس‌های آموزشی و ترویجی در سطح استان با همکاری اداره کل دامپزشکی برای آگاهی‌بخشی، پیشگیری و آموزش روش‌های مبارزه با بیماری‌ها در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در صورت بروز هرگونه اتفاق خاص در سطح زنبورستان‌ها نمونه‌برداری و پیگیری‌های لازم توسط اداره کل دامپزشکی انجام و تا حصول نتیجه نهایی ادامه می‌یابد.

لزوم برندسازی برای عسل چهل‌گیاه