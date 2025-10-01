پخش زنده
دانش آموزان برای شرکت در دومین مهرواره شعر استانی در کوچه آفتاب در خوزستان فراخوان شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان دومین مهرواره شعر استانی در کوچه آفتاب (گرامیداشت یاد و خاطره استاد قیصر امینپور) را برگزار میکند.
فراخوان این مهرواره به همت واحد آفرینشهای ادبی، در آستانه سالروز درگذشت مرحوم قیصر امینپور ویژه دانشآموزان دوره متوسطه اول و دوره متوسطه دوم استان برگزار میشود.
موضوعات این مهرواره شامل مقاومت و پایداری، ایثار، شهادت و نماز است. ارسال اثر در همه قالبهای شعر مجاز است.
علاقهمندان فرصت دارند آثار خود را تا ۳۰ مهرماه به شماره ۰۹۱۰۶۰۰۶۰۲۵ در پیامرسان ایتا ارسال کنند. شرکتکنندگان لازم است مشخصات خود را نیز قید کنند.
یادآور میشود، نخستین دوره این مهرواره آبانماه سال گذشته در شهرستان گتوند برگزار شد.