به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ فرامرز عظیمی در نشست با مشاور وزیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و جمعی از فعالان گردشگری استان با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر قم در زمینه‌های تاریخی، مذهبی، سلامت و دیگر بخش‌ها، گفت: توسعه گردشگری اولویت ماست که با همکاری دستگاه‌های مختلف می‌توان از این ظرفیت‌ها در معرفی بهتر قم و افزایش سهم آن در صنعت گردشگری بهره‌برداری کرد.

وی همچنین از اقدامات مشترک شهرداری با اداره کل میراث فرهنگی در هفته‌های اخیر خبر داد و ابراز امیدواری کرد: امیدوارم این همکاری‌ها منجر به گام‌های مثبت در راستای معرفی ظرفیت‌های غنی و ارزشمند شهر قم شود.

در پایان نیز سردار قاسمی مشاور وزیر، از اقدامات و همکاری‌های شهردار قم در مسیر احیای ظرفیت‌های گردشگری این شهر تقدیر کرد.

حل مشکل پارکینگ‌های محلی به‌ویژه در مناطق پرتردد اطراف حرم و مراکز زیارتی و همچنین تقویت زیرساخت‌های گردشگری از دیگر مطالبات جدی فعالان این بخش در نشست مذکور بود.