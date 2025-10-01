عضو هیئت‌مدیره جامعه هتلداران ایران گفت: گردشگری علاوه بر اشتغال‌زایی گسترده، به رونق اقتصادی مناطق مختلف کشور کمک کرده و در نهایت به ارتقای جایگاه گردشگری ایران در سطح ملی و بین‌المللی منجر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عبدالحمید حرمتی با تأکید بر اهمیت نقش گردشگری در توسعه پایدار کشور گفت : اگر واحد‌های اقامتی توانایی بازسازی و نگهداری داشته باشند، کیفیت خدمات افزایش می‌یابد و سفر برای مردم آسان‌تر خواهد شد.

وی افزود: تأسیسات اقامتی و پذیرایی، زیرساخت اساسی هر صنعتی هستند. در جهان، احداث این تأسیسات مقدم بر بسیاری از صنایع دیگر است، زیرا سرمایه‌گذار، کارشناس و نیروی انسانی بدون وجود امکانات اقامتی قادر به فعالیت در مناطق مختلف نخواهند بود.

عضو هیئت‌مدیره جامعه هتلداران ایران با تأکید بر ضرورت حمایت از صنعت گردشگری در شرایط حساس اقتصادی کشور، گفت: افزایش هزینه‌های برق تحت عناوین جدیدی همچون «ترانزیت»، «فوق ترانزیت» و «فوق توزیع»، فشار مضاعفی بر واحد‌های اقامتی وارد می‌کند.

عبدالحمید حرمتی با اشاره به اهمیت تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی، افزود : در یک سال گذشته، وزارت نیرو مصوباتی را به اجرا گذاشته که هزینه‌ای تحت عنوان "ترانزیت برق" یا عبور برق از محل تولید تا محل مصرف به قبوض تأسیسات گردشگری افزوده شده است. این هزینه که پیش‌تر به‌صورت محدود دریافت می‌شد، اکنون با بازتعریف جداول و ضوابط جدید، به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه بازنگری در این مصوبات می‌تواند زمینه‌ساز رفع فشار از صنعت گردشگری شود، گفت : اکنون با تعریف مفاهیمی، چون "فوق ترانزیت" و "فوق توزیع"، هزینه‌ها به‌صورت مضاعف بر واحد‌های اقامتی تحمیل شده و برخی قبوض تا چهار برابر افزایش یافته‌اند. با این حال، ما امیدواریم با ورود جدی وزارت نیرو و رایزنی‌های در حال انجام، این مسئله مدیریت و اصلاح شود.

عضو هیئت‌مدیره جامعه هتلداران ایران ابراز امیدواری کرد با اصلاح این فرآیندها، صنعت گردشگری کشور به‌عنوان یک سرمایه ملی، بیش از گذشته شکوفا شود و در مسیر توسعه پایدار ایران ایفای نقش کند.