۲۱ طرح مهم گردشگری با سرمایهگذاری بیش از ۲۶۶۷ میلیارد تومان در مازندران آماده بهرهبرداری است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران در حاشیه مراسم افتتاحیه مجموعه تفریحی و گردشگری کلارآباد گفت: هفته گردشگری فرصت مناسبی است برای قدردانی از تلاشهایی که در راستای توسعه پایدار صنعت گردشگری انجام میشود.
مهدی اسحاقی افزود:برنامههای متنوعی برای هفته گردشگری در استان پیشبینی و اجرا شده که یکی از مهمترین اقدامات افتتاح طرحهای زیرساختی و گردشگری است.
او ادامه داد: مازندران ۱۶۶ طرح فعال گردشگری دارد که مجموع سرمایهگذاری آنها بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان است.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران ادامه داد: ۲۱ طرح مهم گردشگری با سرمایهگذاری بیش از ۲۶۶۷ میلیارد تومان در هفته گردشگری امسال آماده بهرهبرداری شدهاند که نقش مؤثری در توسعه گردشگری استان و اشتغالزایی خواهند داشت.
اسحاقی افتتاح یک مجموعه بزرگ تفریحی و گردشگری در کلارآباد را از جمله این اقدامات دانست و گفت: این مجموعه با سرمایهگذاری بخش خصوصی راهاندازی شده و با امکانات تفریحی، سرگرمی و خدماتی متنوع، زمینه اشتغال مستقیم ۵۰۰ نفر را فراهم کرده است.
او افزود: حمایت از بخش خصوصی، تسهیل روند صدور مجوزها و ارائه زیرساختهای مناسب، کلید توسعه پایدار گردشگری در مازندران است و حضور سرمایهگذاران توانمند در این حوزه میتواند به رونق اقتصادی، افزایش ماندگاری گردشگر و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری در استان کمک شایانی کند.
مدیر مجتمع تفریحی و گردشگری کلارآباد گفت: برای ساخت این مجموعه با ۱۶ هزار مترمربع زیربنا ۵۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
محمود زینی افزود: بخش فروشگاهی این مجتمع شامل نمایندگیهای ۴۰ کارخانه پوشاک و صنایعدستی و دو سینما، چندین کافه رستوران و سالنهای ورزشی دارد.