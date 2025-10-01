معاون اول رئیس جمهور، از مجتبی انصاری مقدم دانشجوی نمونه دانشگاه میبد تجلیل کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در مراسم تجلیل از دانشجویان نمونه کشور، معاون اول رئیس جمهور، از مجتبی انصاری مقدم دانشجوی نمونه دانشگاه میبد تجلیل کرد.

مجتبی انصاری مقدم دانشجوی مقطع دکتری رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه میبد، در سال ۱۴۰۴ به عنوان دانشجوی نمونه کشوری برگزیده شد.

در این دوره، از میان دانشگاه‌های سراسر کشور، تنها ۲۳ دانشجو در سطح وزارت علوم به عنوان دانشجوی نمونه انتخاب شدند که انصاری مقدم، دانشجوی دکتری رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه میبد یکی از آنان است.

دانشگاه میبد تنها دانشگاه استان یزد است که در این دوره صاحب دانشجوی نمونه شد.